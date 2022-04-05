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1 час назад

Музей Победы 7 апреля проведет бесплатные кинопоказы в честь юбилея режиссера Тарковского

Агентство «Москва»

К 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского Музей Победы проведет бесплатные показы его картин, они состоятся 7 апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

К юбилею Тарковского Музей Победы покажет фильмы режиссера
Фото: ТАССТАСС

«7 апреля киноклуб «Поклонка» при Музее Победы открывает ретроспективу фильмов Андрея Тарковского. Она посвящена 90-летнему юбилею выдающегося режиссера. Увидеть киноленты на широком экране сможет бесплатно любой желающий», - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что ретроспективу откроют два первых фильма режиссера.

«Это дипломная работа во ВГИКе - «Каток и скрипка» - и полнометражный режиссерский дебют «Иваново детство», удостоенный награды «Золотой лев» 23-го Международного кинофестиваля в Венеции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что показы фильмов Тарковского также состоятся 14 и 21 апреля.

Новости Москвы,Андрей Тарковский,
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