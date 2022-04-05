К юбилею Тарковского Музей Победы покажет фильмы режиссера

К 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского Музей Победы проведет бесплатные показы его картин, они состоятся 7 апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«7 апреля киноклуб «Поклонка» при Музее Победы открывает ретроспективу фильмов Андрея Тарковского. Она посвящена 90-летнему юбилею выдающегося режиссера. Увидеть киноленты на широком экране сможет бесплатно любой желающий», - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что ретроспективу откроют два первых фильма режиссера.
«Это дипломная работа во ВГИКе - «Каток и скрипка» - и полнометражный режиссерский дебют «Иваново детство», удостоенный награды «Золотой лев» 23-го Международного кинофестиваля в Венеции», - говорится в сообщении.
Отмечается, что показы фильмов Тарковского также состоятся 14 и 21 апреля.