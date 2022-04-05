Перекрытие движения из-за уток в Москве сняли на видео

На кадрах видно, как автомобиль преградил движение машин, а мужчина отогнал пернатых с проезжей части, интенсивно размахивая при этом руками. Обе утки в итоге переместились с дороги на тротуар. Судя по всему, другие автомобилисты спокойно ждали, когда водоплавающие птицы окажутся в безопасности, и можно будет продолжить поездку.