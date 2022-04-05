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54 минуты назад

Перекрытие движения из-за уток в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве женщина перекрыла движение автотранспорта из-за уток. Об инциденте на Звездном бульваре сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший присланное подписчиком видео.

На кадрах видно, как автомобиль преградил движение машин, а мужчина отогнал пернатых с проезжей части, интенсивно размахивая при этом руками. Обе утки в итоге переместились с дороги на тротуар. Судя по всему, другие автомобилисты спокойно ждали, когда водоплавающие птицы окажутся в безопасности, и можно будет продолжить поездку.

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