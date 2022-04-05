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1 час назад

Бракосочетание людей с инвалидностью станет комфортнее

Москва меняетсяиещё 1

Столичные власти разработали программу помощи людям с инвалидностью во время бракосочетания. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

В московских ЗАГСах появилась программа помощи людям с инвалидностью
Фото:  Panther Media Panther Media

«Эксперты Университета Правительства Москвы разработали специальную программу для ведущих торжественных церемоний «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС»», — говорится в сообщении.

Сотрудникам городских отделов ЗАГС организуют специальные семинары по владению жестовым языком. Благодаря обучению ведущие праздничных церемоний повысят уровень квалификации.

Отмечается, что на тренингах внимание будет уделено деталям. Участники программы получат удостоверения о повышении квалификации Университета Правительства Москвы.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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