В московских ЗАГСах появилась программа помощи людям с инвалидностью

Столичные власти разработали программу помощи людям с инвалидностью во время бракосочетания. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
«Эксперты Университета Правительства Москвы разработали специальную программу для ведущих торжественных церемоний «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС»», — говорится в сообщении.
Сотрудникам городских отделов ЗАГС организуют специальные семинары по владению жестовым языком. Благодаря обучению ведущие праздничных церемоний повысят уровень квалификации.
Отмечается, что на тренингах внимание будет уделено деталям. Участники программы получат удостоверения о повышении квалификации Университета Правительства Москвы.