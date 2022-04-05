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1 час назад

В Битце создадут новый конный прогулочный маршрут

Газета.Ruиещё 7

Конный прогулочный маршрут протяженностью более двух километров создадут в парке «Битцевский лес» в рамках мероприятий по его сохранению и восстановлению, сообщили в департаменте капремонта Москвы.

В Битце создадут новый конный прогулочный маршрут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маршрут будет проложен с западной стороны спортивной школы «Битца», в которой обучают различным видам конного спорта, а также устраивают прогулки в парке для всех желающих.

«Раньше прогулки проводились по существующим дорожкам и тропинкам, а это доставляло неудобство гуляющим и отдыхающим. Чтобы минимизировать все неудобства, в рамках работ по реабилитации парка в отдалении от прогулочных дорожек будет создан отдельный кольцевой конный прогулочный маршрут», — отметил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Тропа для верховой езды свяжет конноспортивный комплекс «Битца» с лесом. Сейчас там есть тропа с открытым грунтом, которая из-за влажности часто превращается в грязь, деформируется и хуже пропускает воду и воздух к корням растений. Новая тропа будет проложена среди деревьев, в ходе работ их сохранят.

«Учитывая особенность территории, в качестве финишного покрытия используют утрамбованный песок. Он будет амортизировать и не даст выбивать копытами корни из верхнего слоя почвы. Такое покрытие будет хорошо пропускать воду. Кроме того, оно доступно, и при необходимости его будет очень просто обновить», — добавил Мельников.

Как отметила тренер участников Олимпийских игр и международных соревнований по конному спорту Татьяна Гура, очень важно проложить конный маршрут на расстоянии от основных пешеходных дорожек парка.

«В конном спорте очень важна безопасность, поэтому совмещать дорожки (для пешеходов и тех, кто занимается верховой ездой) нельзя, это может создать аварийные ситуации.

Лошадь, особенно молодая, может резко реагировать на людей, внезапно появляющихся на ее пути. Поэтому хорошо, что маршрут пройдет в отдалении от дорожек, это поможет избежать конфликтных ситуаций», — заявила Гура.

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