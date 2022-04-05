Москвичам старше 50 лет предложили бесплатно освоить новую профессию

Москвичи старше 50 лет смогут освоить новую специальность или повысить квалификацию. О бесплатных предложениях в сфере обучения рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

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Сообщается, что занятия будут проходить онлайн или оффлайн в учебном центре «Профессионал», где на сегодняшний день открыто более 60 курсов разной направленности.

На занятиях участники могут освоить современные технические навыки, пройти курсы повышения имеющейся квалификации или переучиться на новую специальность. Диапазон профессиональных направлений для обучения довольно широк — от слесаря до веб-программиста. Обучение при этом занимает от недели до трех месяцев.

Тем, кто хочет заниматься удаленно, больше подойдут программы, посвященные дизайну интерьеров и работе с маркетплейсами. Эти сферы будут интересны и самозанятым. Кроме того, в центре разработаны целевые программы под запрос работодателей. По окончании курсов выпускники получают работу в компаниях-партнерах.

Чтобы попасть на бесплатное обучение, нужно обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте.