Последствия снежного циклона "Катарина" показали на видео

Около 10 тысяч единиц техники работают над ликвидацией последствий снежного циклона "Катарина", обрушившегося на российскую столицу. Об этом заявили в пресс-службе городского хозяйства Москвы в воскресенье.

По сообщению ведомства, с момента начала снегопада в субботу прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра.

На кадрах видно, как рабочие и снегоуборочная техника очищают дороги, пешеходные зоны и тротуары. При этом школьники, не упуская момент, играют в снежки.