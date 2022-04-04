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1 час назад

Последствия снежного циклона "Катарина" показали на видео

Александр Кузьмин

Около 10 тысяч единиц техники работают над ликвидацией последствий снежного циклона "Катарина", обрушившегося на российскую столицу. Об этом заявили в пресс-службе городского хозяйства Москвы в воскресенье.

По сообщению ведомства, с момента начала снегопада в субботу прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра.

На кадрах видно, как рабочие и снегоуборочная техника очищают дороги, пешеходные зоны и тротуары. При этом школьники, не упуская момент, играют в снежки.

Некоторые опрошенные жители и гости столицы положительно отреагировали на погодный каприз.

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