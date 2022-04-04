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28 минут назад

Владелица московской пекарни объяснила бесплатную раздачу хлеба

Мослента

Владелица московской пекарни Нина Гасанова в беседе с «Мослентой» прокомментировала факт бесплатной раздачи хлеба в ее заведении.

Владелица московской пекарни объяснила бесплатную раздачу хлеба
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Предпринимательница объяснила свои действия верой в Бога.

«Когда Всевышний дает такую возможность, почему бы не помочь. От этого нам только больше придет», — отметила она в разговоре.

Гасанова также рассказала, что она врач по образованию и всегда стремилась помогать людям.

По словам хозяйки пекарни, в ее заведении на Ухтомской улице свежий хлеб из тандыра раздают бесплатно пенсионерам и всем нуждающимся, предлагая им лепешки с прилавка или сразу из печи. Если возникает такая необходимость, сотрудники пекарни не отказывают и в бесплатных пирожках. Именно поэтому скоро заведение будет носить новое название — «Добрый пекарь».

Ранее фото объявления о бесплатной раздаче хлеба в этой пекарне опубликовал участник группы «Лефортово» во «ВКонтакте». Москвич написал об этой акции с позитивом, однако россиян в комментариях возмутил внешний вид продукта на витрине.

Ранее, в понедельник, 4 марта стало известно, что правительство Москвы утвердило очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса по повышению устойчивости экономики и социальной сферы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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