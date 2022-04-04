В небе Москвы заметили редкое оптическое явление

"Сегодня над столицей наблюдалось оптическое явление "Гало 22", которое возникает при отражении или преломлении света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере. В данном случае перисто-слоистыми облаками - предвестниками теплого атмосферного фронта, который принесет ухудшение погоды через сутки", - рассказал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).