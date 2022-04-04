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52 минуты назад

В небе Москвы заметили редкое оптическое явление

ТАССиещё 1

Оптическое явление "Гало", которое представляет собой кольцо света вокруг солнца, зафиксировали в небе над Москвой. Оно является "предвестником" ухудшения погоды, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В небе Москвы заметили редкое оптическое явление
Фото: ЖЖЖЖ

"Сегодня над столицей наблюдалось оптическое явление "Гало 22", которое возникает при отражении или преломлении света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере. В данном случае перисто-слоистыми облаками - предвестниками теплого атмосферного фронта, который принесет ухудшение погоды через сутки", - рассказал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Тишковца, наблюдаемое "Гало" представляло собой цельное кольцо, описанное вокруг солнца.

"Область внутри кольца обычно выглядит темнее, чем окружающее небо", - пояснил метролог.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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