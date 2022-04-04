В небе Москвы заметили редкое оптическое явление

Оптическое явление "Гало", которое представляет собой кольцо света вокруг солнца, зафиксировали в небе над Москвой. Оно является "предвестником" ухудшения погоды, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня над столицей наблюдалось оптическое явление "Гало 22", которое возникает при отражении или преломлении света кристалликами льда, рассеянными в атмосфере. В данном случае перисто-слоистыми облаками - предвестниками теплого атмосферного фронта, который принесет ухудшение погоды через сутки", - рассказал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По словам Тишковца, наблюдаемое "Гало" представляло собой цельное кольцо, описанное вокруг солнца.
"Область внутри кольца обычно выглядит темнее, чем окружающее небо", - пояснил метролог.