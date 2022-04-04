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1 час назад

Концерт ансамбля Гараняна и "Виртуозов Москвы" пройдет в столице к юбилею российского джаза

ТАСС

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова 29 апреля дадут концерт в Большом зале Московской консерватории в честь столетия российского джаза. Об этом сообщила ТАСС в понедельник художественный руководитель Фонда Гараняна Нелли Закирова-Гаранян.

Концерт ансамбля Гараняна и "Виртуозов Москвы" пройдет в столице к юбилею российского джаза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Концерт приурочен к столетию российского джаза, и, учитывая формат площадки, мы решили сделать его на стыке классики и джаза", - рассказала собеседница агентства.

За основу взяли программу, с которой в свое время выступал с "Виртуозами Москвы" сам Гаранян (1934-2010) - "Джаз в смокингах".

"Камерный оркестр выступит с джазовой ритм-секцией ансамбля "Мелодия": барабанщиком, контрабасистом, пианистом и альт-саксофонистом Овагемом Султаняном", - сообщила худрук фонда.

В концерте примут участие певцы Мариам Мерабова, Валерия Ланская и Марк Тишман, валторнист Аркадий Шилклопер и виолончелист Борислав Струлев.

Прозвучат как традиционные джазовые сочинения Александра Цфасмана, Александра Варламова, Вадима Людвиковского, так и произведения Сергея Прокофьева, Курта Вайля в джазовой аранжировке.

Ключевой датой для отечественного джаза считается 1 октября 1922 года, когда поэт и артист Валентин Парнах впервые выступил со своим экспериментальным джаз-бэндом на сцене Центрального техникума театрального искусства (позже - ГИТИС). Весь 2022 год проходит под знаком столетия отечественного джаза.

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