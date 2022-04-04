Концерт ансамбля Гараняна и "Виртуозов Москвы" пройдет в столице к юбилею российского джаза

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова 29 апреля дадут концерт в Большом зале Московской консерватории в честь столетия российского джаза. Об этом сообщила ТАСС в понедельник художественный руководитель Фонда Гараняна Нелли Закирова-Гаранян.
"Концерт приурочен к столетию российского джаза, и, учитывая формат площадки, мы решили сделать его на стыке классики и джаза", - рассказала собеседница агентства.
За основу взяли программу, с которой в свое время выступал с "Виртуозами Москвы" сам Гаранян (1934-2010) - "Джаз в смокингах".
"Камерный оркестр выступит с джазовой ритм-секцией ансамбля "Мелодия": барабанщиком, контрабасистом, пианистом и альт-саксофонистом Овагемом Султаняном", - сообщила худрук фонда.
В концерте примут участие певцы Мариам Мерабова, Валерия Ланская и Марк Тишман, валторнист Аркадий Шилклопер и виолончелист Борислав Струлев.
Прозвучат как традиционные джазовые сочинения Александра Цфасмана, Александра Варламова, Вадима Людвиковского, так и произведения Сергея Прокофьева, Курта Вайля в джазовой аранжировке.
Ключевой датой для отечественного джаза считается 1 октября 1922 года, когда поэт и артист Валентин Парнах впервые выступил со своим экспериментальным джаз-бэндом на сцене Центрального техникума театрального искусства (позже - ГИТИС). Весь 2022 год проходит под знаком столетия отечественного джаза.