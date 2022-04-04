Концерт ансамбля Гараняна и "Виртуозов Москвы" пройдет в столице к юбилею российского джаза

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова 29 апреля дадут концерт в Большом зале Московской консерватории в честь столетия российского джаза. Об этом сообщила ТАСС в понедельник художественный руководитель Фонда Гараняна Нелли Закирова-Гаранян.

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"Концерт приурочен к столетию российского джаза, и, учитывая формат площадки, мы решили сделать его на стыке классики и джаза", - рассказала собеседница агентства.

За основу взяли программу, с которой в свое время выступал с "Виртуозами Москвы" сам Гаранян (1934-2010) - "Джаз в смокингах".

"Камерный оркестр выступит с джазовой ритм-секцией ансамбля "Мелодия": барабанщиком, контрабасистом, пианистом и альт-саксофонистом Овагемом Султаняном", - сообщила худрук фонда.

Прозвучат как традиционные джазовые сочинения Александра Цфасмана, Александра Варламова, Вадима Людвиковского, так и произведения Сергея Прокофьева, Курта Вайля в джазовой аранжировке.