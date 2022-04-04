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29 минут назад

В Москве открыли станцию МЦД-4 Минская

Москва24

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров.

В Москве открыли станцию МЦД-4 Минская
Фото: МетрогипротрансМетрогипротранс

"Сегодня открываем станцию Минскую. Недавно открыли Аминьевскую. Эти две станции дают огромные эффект – на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала – одного их самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, конечно, дают новые возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", – заявил Собянин.

По словам мэра, будущий МЦД-4 даст 35 вариантов пересадки для пассажиров на другой транспорт. Собянин рассказал, что на самом Киевском направлении МЖД обновили вагоны и ввели шестиминутное тактовое движение. Сейчас строятся третий и четвертый пути, возводятся новые станции. Как подчеркнул мэр, все идет по графику.

Новости Москвы,Олег Белозеров,Сергей Собянин,РЖД,
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