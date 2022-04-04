В Москве открыли станцию МЦД-4 Минская

"Сегодня открываем станцию Минскую. Недавно открыли Аминьевскую. Эти две станции дают огромные эффект – на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала – одного их самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, конечно, дают новые возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", – заявил Собянин.