В Москве открыли станцию МЦД-4 Минская

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров.
"Сегодня открываем станцию Минскую. Недавно открыли Аминьевскую. Эти две станции дают огромные эффект – на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала – одного их самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, конечно, дают новые возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", – заявил Собянин.
По словам мэра, будущий МЦД-4 даст 35 вариантов пересадки для пассажиров на другой транспорт. Собянин рассказал, что на самом Киевском направлении МЖД обновили вагоны и ввели шестиминутное тактовое движение. Сейчас строятся третий и четвертый пути, возводятся новые станции. Как подчеркнул мэр, все идет по графику.