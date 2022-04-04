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28 минут назад

В эти выходные в Москву придет Мотовесна

Моя Москва.онлайн

Традиционная выставка «Мотовесна» пройдет в Экспоцентре на Красной Пресне с 8 по 10 апреля. Гости смогут увидеть уникальные мотоциклы, квадроциклы, автомобили и другую уникальную технику, а также принять участие в розыгрыше ценных призов.

В эти выходные в Москву придет Мотовесна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По традиции в рамках «Мотовесны» проходит сразу пять выставок и мероприятий. Так гости по одному билету могут посетить выставки Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв», а также принять участие в фестивале «Ножевая культура».

В прошлом году гостям в рамках Московского Custom & Tuning Show показали более 70 уникальных и кастомных мотоциклов, некоторые из которых существуют в единичном экземпляре. Примечательно, что Мотовесна является ключевым событием для всей кастом-индустрии России — ведь шоу является официальным этапом Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

А Департамент транспорта города Москвы подготовил для выставки программу «Москва — город для мотоциклистов». Посетители смогут получить навыки первой медицинской помощи и принять участие в различных мастер-классах. А победитель сможет получить мотоцикл.

Моя Москва.Онлайн является информационным партнером выставки.

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