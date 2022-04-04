Парковочные места рядом с телецентром "Останкино" выставили на торги

"Приобретение машино-мест по выгодной цене может стать отличным вложением, более того, начальная стоимость объектов от 1,8 млн рублей. Покупка парковочных мест - это инвестиции в будущую сохранность авто от вандалов и погодных аномалий. Паркинг охраняется, внутри проведены необходимые коммуникации. Из него есть удобный выезд на улицу, пешая удаленность от нескольких станций метро", - сообщил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, чьи слова приводятся в сообщении.