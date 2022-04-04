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41 минуту назад

Парковочные места рядом с телецентром "Останкино" выставили на торги

ТАССиещё 1

Машино-места около телецентра в Останкинском районе приобретут победители аукционов. Об этом сообщили в понедельник в центре управления городским имуществом.

Парковочные места рядом с телецентром "Останкино" выставили на торги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приобретение машино-мест по выгодной цене может стать отличным вложением, более того, начальная стоимость объектов от 1,8 млн рублей. Покупка парковочных мест - это инвестиции в будущую сохранность авто от вандалов и погодных аномалий. Паркинг охраняется, внутри проведены необходимые коммуникации. Из него есть удобный выезд на улицу, пешая удаленность от нескольких станций метро", - сообщил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, чьи слова приводятся в сообщении.

Там уточнили, что лоты находятся по адресу: улица Академика Королева, дом 10. Площадь парковочных мест варьируется от 14,5 до 20,3 кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, торги состоятся 27 апреля.

Ознакомиться с машино-местами и отслеживать публикации новых мест в паркинге можно на официальном сайте центра управления городским имуществом в разделе "Машино-места".

Новости Москвы,ТТЦ "Останкино",
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