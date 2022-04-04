Международная конференция по виноделию пройдет в апреле в Москве

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года, ранее, в апреле, состоится международная конференция по виноделию, сообщает фонд "Росконгресс".

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"Уже осенью 2022 года пройдет первый Российский винодельческий форум, который станет крупным мероприятием по винодельческой тематике в России. Сейчас придается большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции. Уверен, площадка конференции станет прекрасным подспорьем и стартом для продуктивного диалога", - прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков.

22 апреля в Москве состоится международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022" при поддержке фонда "Росконгресс".

На Конференцию приглашены представители государственных структур, курирующих винодельческую отрасль, а также представители производителей, поставщиков, импортеров и научных организаций из стран-участников Конференции, в том числе из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и других стран.

"Основной целью Конференции является предоставление российским и зарубежным участникам рынка винодельческой продукции практической возможности для ознакомления, обмена мнениями и опытом по вопросам функционирования предприятий и организаций в современных экономических условиях", - говорится в сообщении фонда.