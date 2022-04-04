В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
50 минут назад

Международная конференция по виноделию пройдет в апреле в Москве

ТАССиещё 1

Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года, ранее, в апреле, состоится международная конференция по виноделию, сообщает фонд "Росконгресс".

Международная конференция по виноделию пройдет в апреле в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уже осенью 2022 года пройдет первый Российский винодельческий форум, который станет крупным мероприятием по винодельческой тематике в России. Сейчас придается большое значение развитию виноградарства и виноделия, созданию благоприятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности российской винодельческой продукции. Уверен, площадка конференции станет прекрасным подспорьем и стартом для продуктивного диалога", - прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков.

22 апреля в Москве состоится международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022" при поддержке фонда "Росконгресс".

На Конференцию приглашены представители государственных структур, курирующих винодельческую отрасль, а также представители производителей, поставщиков, импортеров и научных организаций из стран-участников Конференции, в том числе из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и других стран.

"Основной целью Конференции является предоставление российским и зарубежным участникам рынка винодельческой продукции практической возможности для ознакомления, обмена мнениями и опытом по вопросам функционирования предприятий и организаций в современных экономических условиях", - говорится в сообщении фонда.

Также участники Конференции обсудят пути развития виноградарства и виноделия, повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья, вопросы нормативного, экспертного и научного обеспечения производства и торгового оборота винодельческой продукции, международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.

Новости Москвы,Антон Кобяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители