В центре Москвы нашли оттиски рекламы шоколада столетней давности. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

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Согласно сообщению, археологи исследовали старую типографию в Старомонетном переулке и нашли более сотни фрагментов девяти литографских плит, которые применялись для создания печатной продукции в XIX-XX веках. Предположительно, с их помощью изготавливали упаковку или рекламные материалы для различных товаров: шоколада, одеколона, помады, консервированных овощей, водки и ликеров, косметического крема.

На фрагментах плит можно различить оттиски популярных в то время брендов: «Шоколадная», «Апельсиновая», «Абрикосовая», «Вишневая», «Чай №7» и других. На одном из литографских камней изображен Николай II. Присутствуют штампы на польском, русском, английском и французском языках, упоминается Императорское общество любителей обществознания, основанное в 1863 году.

Ранее археолог рассказал о найденных в Москве берестяных грамотах.