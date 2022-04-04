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1 час назад

В Москве запустили пилотный проект по пополнению "Тройки" в киосках печати

Москва24иещё 1

В Москве запустили пилотный проект по пополнению карты "Тройка" и продаже бумажных билетов "Единый" в киосках печати, сообщает в телеграм-канале Дептранса столицы.

В Москве запустили пилотный проект по пополнению "Тройки" в киосках печати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там можно будет записать на "Тройку" любой билет. Это позволит сэкономить время москвичей, поскольку билеты можно покупать без очередей.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить "Тройку". Это позволит избежать очередей и сэкономить время", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект тестируют в киоске на Первомайской улице, 77. Если пилот будет успешным, его расширят по всей Москве. Так мест, где можно купить и пополнить проездные, станет больше. В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка".

Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов. По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян процессом, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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