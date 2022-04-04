В Москве запустили пилотный проект по пополнению "Тройки" в киосках печати

В Москве запустили пилотный проект по пополнению карты "Тройка" и продаже бумажных билетов "Единый" в киосках печати, сообщает в телеграм-канале Дептранса столицы.

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Там можно будет записать на "Тройку" любой билет. Это позволит сэкономить время москвичей, поскольку билеты можно покупать без очередей.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить "Тройку". Это позволит избежать очередей и сэкономить время", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект тестируют в киоске на Первомайской улице, 77. Если пилот будет успешным, его расширят по всей Москве. Так мест, где можно купить и пополнить проездные, станет больше. В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка".

Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов. По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.