Дымчатых леопардов в Московском зоопарке сняли на видео

В Московский зоопарк прибыли редкие дымчатые леопарды. Об этом сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Два дымчатых леопарда Кари и Канти прибыли из Франции 29 декабря в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, находящийся под Волоколамском. Это первые представители вида в истории Московского зоопарка», – говорится в сообщении.

Родившимся во французском зоопарке сестрам по восемь лет. При этом Кари более общительная, ее также можно отличить от Канти по пятнистому носу.