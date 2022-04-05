Москва поможет технологическим стартапам создавать импортозамещающие технологии благодаря городской программе по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow, которая принимает заявки на участие в третьем наборе. Об этом сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

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"До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

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По ее словам, акселератор помогает масштабировать перспективные ИТ-решения и продукты, которые смогут составить конкуренцию зарубежным сервисам. Один из примеров - российский аналог крупнейшего международного поставщика платежных услуг.

"Наши технологии позволяют создать универсальное и независимое решение для децентрализованных платежных систем, собственные платежные системы и даже могут заменить международные системы переводов", - уточнил гендиректор сервиса Андрей Михайлишин, которого также цитирует портал.

Решения других компаний

Другая компания занимается автоматизацией лабораторной микроскопии. Решение представляет собой недорогое устройство на базе смартфона, подключающееся к окуляру микроскопа. При этом нейросетевые алгоритмы анализируют изображение и сами находят патологии.

"Основной игрок на рынке микроскопии крови - шведская компания. Главная проблема их решения - высокая стоимость, более 150 тысяч долларов за устройство. Цена нашего AI-микроскопа не превышает четырех тысяч долларов. Мы смогли добиться этого благодаря 3D-печати, облачному хранилищу и смартфону в качестве аппаратной базы, а в части оптики используем стандартный лабораторный микроскоп", - рассказал генеральный директор компании Ансар Жалялов.

Еще один участник программы StartHub.Moscow - разработчик социальной сети для работы и бизнеса, где можно найти наставников, деловых партнеров и сотрудников.

"Мы считаем, что в России должна быть среда, в которой бизнесам, профессионалам, экспертам будет комфортно и которая будет способствовать росту доходов. В нашем приложении уже зарегистрированы более 500 тыс. пользователей. К концу весны мы ожидаем аудиторию в несколько миллионов человек", - сказал основатель деловой соцсети Семен Теняев, его слова приводит портал.

О программе

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для создания, тестирования и внедрения инновационных решений в Москве.

Присоединиться к StartHub.Moscow могут как стартапы, у которых уже есть активные продажи, так и те, у кого есть только команда, проект или минимально жизнеспособный продукт. Резидентам программы предоставляют доступ к площадке технохаба на "Красном Октябре". Там можно воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и провести деловые встречи. Кроме того, предприниматели смогут наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий.