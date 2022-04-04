В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
18 минут назад

Москвичам пообещали скорое потепление

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о скором потеплении в Москве. Согласно его прогнозу, повышение температуры ожидается в среду, 6 апреля, сообщает ТАСС.

Синоптик пообещал москвичам скорое потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, в это время циклон с северо-запада будет подходить к границам России, а столица окажется на его восточном крае.

«Это значит, что будут поступать теплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным», — сказал Вильфанд, добавив, что днем ожидается около +5…6 градусов, а ночью около нуля.

В четверг, 7 апреля, в Подмосковье температура составит от +6 до +11 градусов тепла, а в пятницу, 8 апреля, от +9 до +12 градусов.

«Погода теплая, но все-таки циклоническая, поэтому будут постоянные небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя», — добавил Вильфанд.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители