Синоптик пообещал москвичам скорое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о скором потеплении в Москве. Согласно его прогнозу, повышение температуры ожидается в среду, 6 апреля, сообщает ТАСС.

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По словам синоптика, в это время циклон с северо-запада будет подходить к границам России, а столица окажется на его восточном крае.

«Это значит, что будут поступать теплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным», — сказал Вильфанд, добавив, что днем ожидается около +5…6 градусов, а ночью около нуля.

В четверг, 7 апреля, в Подмосковье температура составит от +6 до +11 градусов тепла, а в пятницу, 8 апреля, от +9 до +12 градусов.