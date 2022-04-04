Библиотека Московского дворца пионеров приглашает на «Мифы и легенды»

Библиотека Московского дворца пионеров приглашает на занятие в рамках цикла «Мифы и легенды» 4 апреля. Об этом сообщается в соцсетях дворца.

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Напомним, что в рамках данного цикла каждый понедельник детей знакомят с библейской мифологией, мифами cредневековой Европы и Скандинавии, славянскими сказаниями.

4 апреля речь пойдет о древнейших жителях Европы, о кельтах и германцах, а также их богах и героях. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.