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1 час назад

Библиотека Московского дворца пионеров приглашает на «Мифы и легенды»

Вестник района Гагаринский

Библиотека Московского дворца пионеров приглашает на занятие в рамках цикла «Мифы и легенды» 4 апреля. Об этом сообщается в соцсетях дворца.

Библиотека Московского дворца пионеров приглашает на «Мифы и легенды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в рамках данного цикла каждый понедельник детей знакомят с библейской мифологией, мифами cредневековой Европы и Скандинавии, славянскими сказаниями.

4 апреля речь пойдет о древнейших жителях Европы, о кельтах и германцах, а также их богах и героях. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Начнется мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение 6+.

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