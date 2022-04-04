Работающий в Москве McDonald’s сняли на видео

Расположенный на Ленинградском проспекте ресторан быстрого питания McDonald’s продолжает свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», разместивший видео с места событий. Уточняется, что это заведение, функционирующее под американским брендом, является одним из немногих открытых сейчас в столице.
Ранее агентство ТАСС обратило внимание, что ряд ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжили оказывать свои услуги несмотря на то, что с 14 марта компания приостановила обслуживания в предприятиях сети в России. Однако некоторые рестораны работают на условиях франчайзинга.