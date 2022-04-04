Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса

«На прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важнейшие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи. Со своей стороны, правительство Москвы продолжало интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы нашего города. Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и - что гораздо важнее - начали практическую реализацию ряда ключевых мер», - говорится в сообщении.