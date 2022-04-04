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1 час назад

Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса

Агентство «Москва»иещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте представил очередной пакет мер для поддержки жителей столицы и бизнеса.

Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важнейшие решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи. Со своей стороны, правительство Москвы продолжало интенсивную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы нашего города. Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и - что гораздо важнее - начали практическую реализацию ряда ключевых мер», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что экономика и социальная сфера Москвы успешно адаптируются к работе в новых реалиях.

«Наши решения помогают сделать этот процесс максимально быстрым и безболезненным», - подчеркивается в тексте.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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