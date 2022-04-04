Москвичи раскрыли значение знаменитых граффити на улицах столицы

Фото знаменитого граффити, которое часто встречается на улицах города, опубликовала подписчица «Марьино» во ВКонтакте. Москвичи в комментариях попытались раскрыть их значение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автор поста поинтересовалась у участников сообщества, что именно означает уличный стрит-арт со словом «ЗАЧЕМ». В комментариях написали, что такой стрит-арт рисует одна из самых знаковых и известных граффити-команд в России.

Пользователи отметили, что у команды уже есть большое количество «фирменных» надписей, а также рисунков отдельных ее участников. Один из подписчиков рассказал, что знаменитое граффити видел даже на улицах Парижа во Франции.

Под постом выдвинули еще одно предположение о значении популярного граффити. «Полицейские всегда раньше спрашивали граффитчиков: "Зачем вы это делаете?", так появилась эта надпись», — объяснил москвич.