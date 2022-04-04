В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды

"В коллекции Московского зоопарка впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды. Они были представлены в экспозиции в 1970-х годах. Эти хищники семейства кошачьих родом из Юго-Восточной Азии. Они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". Дымчатые леопарды поселились в одном из питомников столичного зоосада - Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском", - говорится в сообщении.

Кошки хорошо перенесли дорогу. Когда они приехали в Центр воспроизводства редких видов животных, то, прежде всего, прошли обязательный месячный карантин, а потом перебрались в собственный вольер. Сестры неразлучны, они предпочитают спать в одном домике.

"Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников. Наши зоологи могут найти подход даже к самым осторожным зверям: они говорят тихо, ласково, а в процессе общения угощают питомцев чем-нибудь очень вкусным", - приводятся в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она напомнила, что леопарды - теплолюбивые животные, поэтому пока их содержат в отапливаемом зимнем помещении. Как только температура на улице поднимется до 10-15 градусов тепла, кошки выйдут в открытую часть своего вольера.

Уличный вольер дымчатых леопардов оборудован таким образом, чтобы кошкам было в нем комфортно. В распоряжении Кари и Канти - деревья, по которым можно лазить, и кустарники, где есть возможность укрыться от посторонних глаз. Они будут практиковаться в прыжках с помощью разных полок и подвесных платформ. Наиболее активны эти звери ближе к вечеру, после 16:00, поэтому посетители вряд ли смогут понаблюдать за ними на обзорной экскурсии по центру (ее проводят в первой половине дня). В меню хищниц входят грызуны, мясо птиц, говядина.