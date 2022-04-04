Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков, местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

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Температура воздуха составит +3…+5 градусов днем, и до -4 градусов ночью. В области же ожидается 0…+5 градусов днем, до -7 градусов ночью. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 741 миллиметра ртутного столба. В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 5 апреля.