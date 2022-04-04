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1 час назад

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москва24иещё 1

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков, местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура воздуха составит +3…+5 градусов днем, и до -4 градусов ночью. В области же ожидается 0…+5 градусов днем, до -7 градусов ночью. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 741 миллиметра ртутного столба. В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 5 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление, температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Он отметил, что потепление будет сдержанным и умеренным. В четверг, 7 апреля, ожидается +6...+11 градусов, в пятницу – +9...+12 градусов.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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