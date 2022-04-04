Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

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Известно, что в Домодедове задержали два рейса и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 7 апреля текущего года начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Сочи и Стамбулом.