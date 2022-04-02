Ракова: в Москве выведут из работы 5000 ковидных коек

Несколько медицинских и реабилитационных учреждений в Москве выводят из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. Четыре резервных госпиталя законсервируют, сообщили в оперштабе со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"В Москве из-за улучшения эпидемиологической обстановки к обычному режиму работы возвращается ряд медицинских и реабилитационных учреждений. Четыре резервных госпиталя будут законсервированы, большинство амбулаторных КТ-центров возобновили плановый прием. К обычной работе вернулись реабилитационные учреждения, где временно располагались обсервационные пространства для граждан с легким течением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Как сообщила заммэра, из работы с пациентами с коронавирусом выводят порядка 5 тыс. коек. "Большую часть из них мы консервируем - это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц", - сказала Ракова.
Лечить пациентов с коронавирусом в столице продолжат 11 учреждений.
"В городе останется порядка 3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка 3 тыс. коек в 11 стационарах", - сказала заммэра, слова которой привели в оперштабе.
Также в столице проведут масштабные изменения медицинской инфраструктуры на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.