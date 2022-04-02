Ракова: в Москве выведут из работы 5000 ковидных коек

"В городе останется порядка 3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. После проведения обратного перепрофилирования и перевода части инфраструктуры для борьбы с COVID-19 в резерв коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в городе составит порядка 3 тыс. коек в 11 стационарах", - сказала заммэра, слова которой привели в оперштабе.