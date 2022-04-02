На Москву обрушится снегопад

В выходные на Москву обрушится апрельский снегопад. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье, выпадет 60% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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«На пик снежное ненастье выйдет вечером в субботу и особенно в ночь на воскресенье, когда центр средиземноморского циклона "Катарина" пройдет всего в 200 километрах южнее столицы», - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что снегопад начался в субботу утром и будет только усиливаться. Он продолжит непрерывно засыпать Москву в течение ближайших полутора суток. За это время выпадет 25 миллиметров осадков, или 60% от всей месячной нормы апреля.

Видимость в снежных зарядах» ухудшится до 500-800 метров. Это может существенно ограничить работу авиации. Около полуночи высока вероятность ледяных дождей на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья.

Высота снежного покрова, которая сейчас составляет 10 сантиметров, повысится к концу выходных до 15-20 сантиметров.