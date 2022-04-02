В Башкирии ожидается существенное ухудшение погоды

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки в республике прогнозируются неблагоприятные явления. Согласно данным ведомства, местами по Башкирии порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Кроме того, на дорогах ожидается ухудшение видимости из-за тумана – 500 метров и менее. Однако опасных погодных явлений ждать не стоит. Добавим, что с 20 часов 2 апреля до 20 часов 3 апреля по Башкирии пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура при этом обещает быть плюсовой. Напомним, синоптики прогнозировали, что средняя температура в апреле будет выше нормы на 1,5°. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники