Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу

Облачная погода, снег, местами налипание мокрого снега, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 2 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.