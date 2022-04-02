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14 минут назад

В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

ТАСС

Облачная погода, снег, местами налипание мокрого снега, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 2 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.

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