Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о пьяных свиристелях

О скором появлении на улицах Москвы и Подмосковья лежащих на асфальте пьяных свиристелей предупредил жителей региона Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня» Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Канал со ссылкой на орнитологов сообщает, что первые небольшие стаи птиц уже появились в Подмосковье. Сейчас они питаются сохранившимися с осени на кустах и деревьях ягодами. Из-за оттепели сок там начинает бродить, птицы пьянеют и падают на землю.

В сообщении говорится, что опьянение получают именно свиристели — они очень прожорливы, а основную часть их рациона составляют ягоды. Эксперты советуют не трогать, спустя какое-то время они приходят в себя и улетают.

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