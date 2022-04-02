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1 час назад

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о пьяных свиристелях

Мослента

О скором появлении на улицах Москвы и Подмосковья лежащих на асфальте пьяных свиристелей предупредил жителей региона Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о пьяных свиристелях
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Канал со ссылкой на орнитологов сообщает, что первые небольшие стаи птиц уже появились в Подмосковье. Сейчас они питаются сохранившимися с осени на кустах и деревьях ягодами. Из-за оттепели сок там начинает бродить, птицы пьянеют и падают на землю.

В сообщении говорится, что опьянение получают именно свиристели — они очень прожорливы, а основную часть их рациона составляют ягоды. Эксперты советуют не трогать, спустя какое-то время они приходят в себя и улетают.

Ранее россиян умилил скворечник с ногами во дворе на улице Красного Маяка.

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