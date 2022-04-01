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46 минут назад

В Москве ожидается наплыв приезжих

Мослента

Ожидать наплыва в Москву приезжих из других городов можно ожидать в ближайшее время. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.tu, оказавшихся в распоряжении «Мосленты», зафиксирован большой спрос на железнодорожные билеты в столицу в апреле.

В Москве ожидается наплыв приезжих
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Аналитики изучили билеты, оформленные в марте для путешествий внутри страны с 1 по 30 апреля. Наибольшим спросом пользуется московское направление — на столицу пришлось чуть больше четверти бронирований. Чаще всего в Москву собираются из Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. Средняя стоимость билета в одну сторону — 2968 рубля.

Вторым по популярности направлением оказался Санкт-Петербург, на который пришлось 12 процентов оформленных билетов. Далее по рейтингу идут Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. В двадцатку популярных направлений по России вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень. Средний цена железнодорожного билета по внутренним направлениям — 2782 рубля в одну сторону.

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