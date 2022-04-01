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55 минут назад

Москвичей предупредили о сильном тумане в субботу

Москва24

Сильный туман ожидается в Москве в субботу, 2 апреля, сообщает портал "Метеовести".

Москвичей предупредили о сильном тумане в субботу
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

Помимо этого, жителей столицы предупредили о переменной облачности и небольшом снегопаде. В городе будет дуть умеренный ветер, давление установится на уровне немного ниже нормы.

Температура воздуха в ночь на 2 апреля будет варьироваться в пределах от 0 до минус 2 градусов. Днем станет немного теплее, ожидается от 0 до плюс 2 градусов.

В воскресенье, 3 апреля, в столице также прогнозируется сильный туман. Температура воздуха может местами опускаться до 2 градусов ниже нуля.

Ранее в МЧС предупредили, что снег, гололед и порывистый ветер сохранятся в Москве до субботы, 2 апреля. Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снижать скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями. Также их призвали воздержаться от резких маневров и парковать личный транспорт вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Помимо этого, не следует укрываться от непогоды под деревьями.

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