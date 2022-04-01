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38 минут назад

Московский зоопарк признался, что побег сурка был шуткой на 1 апреля

Агентство «Москва»

В Московском зоопарке сообщили Агентству городских новостей «Москва, что побег сурка Арчи из зоосада был первоапрельской шуткой.

Московский зоопарк признался, что побег сурка был шуткой на 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш сурок не совершал побег. Неужели вы поверили? Конечно же, это первоапрельская шутка. Мы просто хотели немного развлечь москвичей и наших подписчиков в социальных сетях. Нас действительно регулярно спрашивают о том, могут ли сурки сбежать. Но они не могут и - главное - не хотят. Вольер и сурчина - это их дом, сурок Арчи его регулярно переустраивает, прочищает выходы, помечает всю территорию вольера. Это его полноправные владения, которые он ни за что не захочет покидать», - пояснили в пресс-службе.

В Московском зоопарке удивились доверчивости СМИ и москвичей, которые, несмотря на 1 апреля, поверили в информацию о побеге сурка.

«Удивительно, что этой новости действительно поверили не только наши подписчики, но и СМИ. В пресс-службу зоопарка начали звонить, узнавать подробности, просили прокомментировать побег. Мы улыбались и рассказывали все в самых ярких красках. Некоторые скептики сразу написали: сегодня же 1 апреля. Но многие начали переживать за сурка Арчи, потому что он у нас знаменитость», - отметил собеседник агентства.

В зоосаде добавили, что многие их подписчики в соцсетях стали делать коллажи и мемы.

«Якобы Арчи видели и на Красной площади, и в Мытищах, и даже в Туле. Но он, конечно, все это время спокойно сидел в сурчине вместе с самочками - Нагайной и Сарой. Несмотря на то, что сурки вышли из спячки, они практически не гуляют в такую погоду. Скорее всего, в ближайшие дни из сурчины будет высовываться только Арчи, брать подготовленный для него корм - и уходить обратно к подружкам. Когда потеплее, сурки будут выходить на более долгие прогулки и лакомиться травой. Тогда мы обязательно вам их всех покажем. Пунчана, конечно, тоже не убегала. Живет в Доме птиц в одном вольере с хохлатыми гокко и сероспинными трубачами. С 1 апреля!», - заключили зоопарке.

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