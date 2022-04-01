Московский зоопарк признался, что побег сурка был шуткой на 1 апреля

В Московском зоопарке сообщили Агентству городских новостей «Москва, что побег сурка Арчи из зоосада был первоапрельской шуткой.
«Наш сурок не совершал побег. Неужели вы поверили? Конечно же, это первоапрельская шутка. Мы просто хотели немного развлечь москвичей и наших подписчиков в социальных сетях. Нас действительно регулярно спрашивают о том, могут ли сурки сбежать. Но они не могут и - главное - не хотят. Вольер и сурчина - это их дом, сурок Арчи его регулярно переустраивает, прочищает выходы, помечает всю территорию вольера. Это его полноправные владения, которые он ни за что не захочет покидать», - пояснили в пресс-службе.
В Московском зоопарке удивились доверчивости СМИ и москвичей, которые, несмотря на 1 апреля, поверили в информацию о побеге сурка.
«Удивительно, что этой новости действительно поверили не только наши подписчики, но и СМИ. В пресс-службу зоопарка начали звонить, узнавать подробности, просили прокомментировать побег. Мы улыбались и рассказывали все в самых ярких красках. Некоторые скептики сразу написали: сегодня же 1 апреля. Но многие начали переживать за сурка Арчи, потому что он у нас знаменитость», - отметил собеседник агентства.
В зоосаде добавили, что многие их подписчики в соцсетях стали делать коллажи и мемы.
«Якобы Арчи видели и на Красной площади, и в Мытищах, и даже в Туле. Но он, конечно, все это время спокойно сидел в сурчине вместе с самочками - Нагайной и Сарой. Несмотря на то, что сурки вышли из спячки, они практически не гуляют в такую погоду. Скорее всего, в ближайшие дни из сурчины будет высовываться только Арчи, брать подготовленный для него корм - и уходить обратно к подружкам. Когда потеплее, сурки будут выходить на более долгие прогулки и лакомиться травой. Тогда мы обязательно вам их всех покажем. Пунчана, конечно, тоже не убегала. Живет в Доме птиц в одном вольере с хохлатыми гокко и сероспинными трубачами. С 1 апреля!», - заключили зоопарке.