Московский зоопарк признался, что побег сурка был шуткой на 1 апреля

«Якобы Арчи видели и на Красной площади, и в Мытищах, и даже в Туле. Но он, конечно, все это время спокойно сидел в сурчине вместе с самочками - Нагайной и Сарой. Несмотря на то, что сурки вышли из спячки, они практически не гуляют в такую погоду. Скорее всего, в ближайшие дни из сурчины будет высовываться только Арчи, брать подготовленный для него корм - и уходить обратно к подружкам. Когда потеплее, сурки будут выходить на более долгие прогулки и лакомиться травой. Тогда мы обязательно вам их всех покажем. Пунчана, конечно, тоже не убегала. Живет в Доме птиц в одном вольере с хохлатыми гокко и сероспинными трубачами. С 1 апреля!», - заключили зоопарке.