Собянин: 39 тысяч лифтов заменили в Москве за десять лет

За последние десять лет в Москве заменили 39 тысяч лифтов, в планах на этот год — поменять еще порядка 2,2 тысячи. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 1 апреля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Лифты меняем строго в год достижения 25 лет службы — это лимит безопасной эксплуатации, — подчеркнул глава города.

По его словам, с 2014 года в жилых домах столицы монтируются лифты исключительно российского производства. А с недавнего времени появились новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта, добавил глава города.

Так, например, там, где позволяет шахта, увеличивается проем дверей до 700–800 миллиметров. В отделке кабин используются износостойкие материалы, а также яркое энергоэффективное освещение. На кнопки лифтов нанесен шрифт Брайля, написал Собянин в своем Telegram-канале.