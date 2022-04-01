В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Собянин: Более 39 тысяч лифтов заменили в Москве за десять лет

Вечерняя Москваиещё 1

За последние десять лет в Москве заменили 39 тысяч лифтов, в планах на этот год — поменять еще порядка 2,2 тысячи. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 1 апреля.

Собянин: 39 тысяч лифтов заменили в Москве за десять лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Лифты меняем строго в год достижения 25 лет службы — это лимит безопасной эксплуатации, — подчеркнул глава города.

По его словам, с 2014 года в жилых домах столицы монтируются лифты исключительно российского производства. А с недавнего времени появились новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта, добавил глава города.

Так, например, там, где позволяет шахта, увеличивается проем дверей до 700–800 миллиметров. В отделке кабин используются износостойкие материалы, а также яркое энергоэффективное освещение. На кнопки лифтов нанесен шрифт Брайля, написал Собянин в своем Telegram-канале.

1 апреля Собянин также встретился с руководителями предприятий машиностроительного комплекса и осмотрел цеха Щербинского лифтостроительного завода. Данному заводу в 2019 году, рассказал мэр, был присвоен статус промышленного комплекса, что позволило направить дополнительные средства на его развитие. Всего, как уточняется, было инвестировано свыше 1,2 миллиарда рублей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители