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1 час назад

В Москве открылась выставка об образе кошки в искусстве

Газета.Ru

31 марта во флигеле городской усадьбы Масленниковых-Петуховых в Щетининском переулке в Москве открылась выставка "Кошки, котики, котята", сообщает ТАСС.

В Москве открылась выставка об образе кошки в искусстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках экспозиции представлены более 90 графических работ XVI-XXI веков из частных коллекций, большинство из которых зрители ранее не видели.

"Мы принципиально хотели, чтобы это была не музейная академическая выставка, а была очень домашняя коллекционерская история. Мы хотели показать, как эти картины висели бы в обычном частном доме коллекционера, собиратора или просто любителя искусства", - рассказал куратор выставки, историк искусства Сергей Подстаницкий.

Он уточнил, что произведения искусства были переданы выставке из 19 закрытых частных собраний московских коллекционеров, состоящих в "Клубе коллекционеров графики". Более того, зрители впервые смогут полюбоваться интерьером дома, в котором жил советский собиратель Феликс Вишневский.

Ранее в Новосибирске открылась выставка пейзажей из собрания Русского музея.

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