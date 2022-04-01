В Москве открылась выставка об образе кошки в искусстве

"Мы принципиально хотели, чтобы это была не музейная академическая выставка, а была очень домашняя коллекционерская история. Мы хотели показать, как эти картины висели бы в обычном частном доме коллекционера, собиратора или просто любителя искусства", - рассказал куратор выставки, историк искусства Сергей Подстаницкий.