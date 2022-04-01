В Москве стартовал сезон летних веранд. Видео

В пятницу, 1 апреля, в Москве традиционно стартует сезон летних веранд. Однако, как отмечают рестораторы, погода на данный момент совсем на располагает к такому отдыху. Об этом передает телеканал "Москва 24".

Тем не менее владельцы заведений уже закончили монтаж веранд, готовы к сезону и парклеты.

По словам столичных властей, с 2011 года летних кафе стало в 2,5 раза больше. Всего летних веранд в Москве 3 328, работают они практически семь месяцев в году. Из нововведений – с февраля этого года услугу по включению в перечень летних веранд в Москве перевели в электронный вид.