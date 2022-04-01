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52 минуты назад

Пункты велопроката впервые в сезоне открылись на ВДНХ

Москва24иещё 1

Первые пункты велопроката начали работать на ВДНХ после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Пункты велопроката впервые в сезоне открылись на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первые точки велопроката на ВДНХ открылись недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. К услугам гостей Выставки 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов", – указано в сообщении.

Отмечается, что посетители ВДНХ могут арендовать одно-, двух-, четырехместные и детские веломобили. Пункты проката будут работать каждый день, с 10:00 до 22:00.

В дальнейшем планируется открыть точки на Кольцевой дороге рядом с павильонами №8 "Юные техники" и №44 "Кролиководство". В пресс-службе ВДНХ напомнили, что уже 18 марта на территории выставки начали работать 49 пунктов проката электросамокатов. В совокупности посетители успели совершить уже более 10 тысяч поездок.

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