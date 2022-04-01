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55 минут назад

Московский международный салон образования пройдет 29 и 30 апреля

ТАСС

Девятый московский международный салон образования (ММСО) пройдет 29 и 30 апреля в гибридном формате, сообщила пресс-служба ММСО в пятницу.

Московский международный салон образования пройдет 29 и 30 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"IX Московский международный салон образования пройдет 29 и 30 апреля в гибридном формате: в здании "Цифрового делового пространства" по адресу: Покровка, д. 47, и онлайн-формате на digital-платформе "ММСО.Коннект". Главная тема "ММСО 2022" - "Назад в будущее", - говорится в сообщении.

Выставочная часть форума перенесена на осень 2022 года. Как заявляют организаторы, несмотря на частичную смену формата, ММСО "сохранит остроту, актуальность и объем коммуникации со всеми участниками сферы образования".

"Если проникнуться теми образами и смыслами, которые заложены в теме этого года, то можно попробовать начать воспринимать глобальный контекст более рельефно и осознанно. Тогда это может дать надежду втянуть в пространство диалога самых разных, часто непримиримых игроков", - отметил директор АНО "ММСО" Максим Казарновский, слова которого приводятся в сообщении.

На форуме будут представлены кластеры и спецпроекты, посвященные образованию, науке, молодежной политике и так далее.

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