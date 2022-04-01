Московский международный салон образования пройдет 29 и 30 апреля

"Если проникнуться теми образами и смыслами, которые заложены в теме этого года, то можно попробовать начать воспринимать глобальный контекст более рельефно и осознанно. Тогда это может дать надежду втянуть в пространство диалога самых разных, часто непримиримых игроков", - отметил директор АНО "ММСО" Максим Казарновский, слова которого приводятся в сообщении.