Свежие продукты можно приобрести на восьми ярмарках в центре Москвы

В городе 1 апреля начали свою работу ярмарки выходного дня. В центре столицы их восемь. Расположены они в местах наиболее удобных для жителей районов.
Каждый адрес прошел согласование с муниципальными депутатами. В этом году на свое прежнее место вернется ярмарка на Школьную улицу в Таганском районе. В ярмарках принимают участие 238 предпринимателей товаропроизводителей из 32 областей России (в основном проживающие в Москве, Московской области, областях Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов).
Так, 114 мест выделено для торговли овощами и фруктами, 54 — мясом и молоком, 52 — хлебом и кондитерскими изделиями, 18 — рыбой. По предварительной оценке, объем проданных товаров за первую торговую неделю может превысить 30 тонн, по мере приближения к лету, объемы продаж вырастут в разы.
Места на ярмарке распределятся на безвозмездной основе, в соответствии с порядком, установленным порталом Государственных услуг. Контроль за работой ярмарок ведет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Комитет по ветеринарии и Департамент торговли и услуг города Москвы.
Граждане смогут посетить торговые точки по адресам: улица Щепкина, владения 47, строение 1-2; Панкратьевский переулок, владение 5, строение 7-9; улица 1905 года, владение 4; улица Красная Пресня, владение 1; 5-й Котельнический переулок, владение 2/6; улица Школьная, владение 46; улица Грузинский вал, владение 11; Комсомольский проспект, владение 22.