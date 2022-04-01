Свежие продукты можно приобрести на восьми ярмарках в центре Москвы

В городе 1 апреля начали свою работу ярмарки выходного дня. В центре столицы их восемь. Расположены они в местах наиболее удобных для жителей районов.

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Каждый адрес прошел согласование с муниципальными депутатами. В этом году на свое прежнее место вернется ярмарка на Школьную улицу в Таганском районе. В ярмарках принимают участие 238 предпринимателей товаропроизводителей из 32 областей России (в основном проживающие в Москве, Московской области, областях Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов).

Так, 114 мест выделено для торговли овощами и фруктами, 54 — мясом и молоком, 52 — хлебом и кондитерскими изделиями, 18 — рыбой. По предварительной оценке, объем проданных товаров за первую торговую неделю может превысить 30 тонн, по мере приближения к лету, объемы продаж вырастут в разы.

Места на ярмарке распределятся на безвозмездной основе, в соответствии с порядком, установленным порталом Государственных услуг. Контроль за работой ярмарок ведет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Комитет по ветеринарии и Департамент торговли и услуг города Москвы.