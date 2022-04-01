В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
56 минут назад

Свежие продукты можно приобрести на восьми ярмарках в центре Москвы

Префектура Центрального административного округа г. Москвыиещё 1

В городе 1 апреля начали свою работу ярмарки выходного дня. В центре столицы их восемь. Расположены они в местах наиболее удобных для жителей районов.

Свежие продукты можно приобрести на восьми ярмарках в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждый адрес прошел согласование с муниципальными депутатами. В этом году на свое прежнее место вернется ярмарка на Школьную улицу в Таганском районе. В ярмарках принимают участие 238 предпринимателей товаропроизводителей из 32 областей России (в основном проживающие в Москве, Московской области, областях Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов).

Так, 114 мест выделено для торговли овощами и фруктами, 54 — мясом и молоком, 52 — хлебом и кондитерскими изделиями, 18 — рыбой. По предварительной оценке, объем проданных товаров за первую торговую неделю может превысить 30 тонн, по мере приближения к лету, объемы продаж вырастут в разы.

Места на ярмарке распределятся на безвозмездной основе, в соответствии с порядком, установленным порталом Государственных услуг. Контроль за работой ярмарок ведет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Комитет по ветеринарии и Департамент торговли и услуг города Москвы.

Граждане смогут посетить торговые точки по адресам: улица Щепкина, владения 47, строение 1-2; Панкратьевский переулок, владение 5, строение 7-9; улица 1905 года, владение 4; улица Красная Пресня, владение 1; 5-й Котельнический переулок, владение 2/6; улица Школьная, владение 46; улица Грузинский вал, владение 11; Комсомольский проспект, владение 22.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители