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49 минут назад

Еще 300 новых парковочных мест для местных жителей появится в Москве к лету

ТАССиещё 1

Еще 300 новых парковочных мест оборудуют в Москве для местных жителей к июлю. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Еще 300 новых парковочных мест для местных жителей появится в Москве к лету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При организации парковок мы отдаем приоритет местным жителям, чтобы у них всегда была возможность оставить автомобиль рядом с домом. Каждый год по вашим заявкам мы увеличиваем число таких парковочных мест - в этом году организовали 72, к июлю сделаем еще 300. Подать заявку можно через Единый транспортный портал или муниципальных депутатов, все предложения обязательно рассмотрим", - сказал Ликсутов, слова которого цитирует телеграм-канал столичного департамента транспорта.

В публикации отмечается, что всего в Москве будет более 1,7 тыс. парковочных мест для местных жителей.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных городских парковках своего района проживания с 20:00 до 08:00. Годовая резидентская плата для круглосуточной парковки составляет 3 тыс. рублей.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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