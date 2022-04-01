Еще 300 новых парковочных мест для местных жителей появится в Москве к лету

"При организации парковок мы отдаем приоритет местным жителям, чтобы у них всегда была возможность оставить автомобиль рядом с домом. Каждый год по вашим заявкам мы увеличиваем число таких парковочных мест - в этом году организовали 72, к июлю сделаем еще 300. Подать заявку можно через Единый транспортный портал или муниципальных депутатов, все предложения обязательно рассмотрим", - сказал Ликсутов, слова которого цитирует телеграм-канал столичного департамента транспорта.