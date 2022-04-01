Еще 300 новых парковочных мест для местных жителей появится в Москве к лету

Еще 300 новых парковочных мест оборудуют в Москве для местных жителей к июлю. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"При организации парковок мы отдаем приоритет местным жителям, чтобы у них всегда была возможность оставить автомобиль рядом с домом. Каждый год по вашим заявкам мы увеличиваем число таких парковочных мест - в этом году организовали 72, к июлю сделаем еще 300. Подать заявку можно через Единый транспортный портал или муниципальных депутатов, все предложения обязательно рассмотрим", - сказал Ликсутов, слова которого цитирует телеграм-канал столичного департамента транспорта.
В публикации отмечается, что всего в Москве будет более 1,7 тыс. парковочных мест для местных жителей.
Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных городских парковках своего района проживания с 20:00 до 08:00. Годовая резидентская плата для круглосуточной парковки составляет 3 тыс. рублей.