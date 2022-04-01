Собянин продлил срок выплат пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

Сеогей Собянин продлил на три месяца срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан. Мэр подписал соответствующее постановление.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Программа будет действовать до 30 июня. В ее рамках граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

В наборе содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья. Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, нужно подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания.

С начала старта акции подарочные коробки получили около 344 тысяч пенсионеров, компенсацию выплатили свыше 441 тысяче человек.

Обратиться за получением набора можно будет до 1 сентября. Подарок от города или денежную компенсацию можно получить только один раз.

Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако Сергей Собянин продлил ее до конца 2021 года, а затем – до 31 марта.