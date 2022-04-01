Названы самые необычные клички столичных питомцев

В столичном комитете ветеринарии рассказали о необычных кличках, которые жители Москвы выбрали для своих любимцев.

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Так, на приеме у врачей побывали кавалер-кинг-чарльз-спаниель Бакарди, коты-метисы Василий Иванович и Катарсис, брабансон Шато Марго. Также недавно в одной из госветклиник проходил лечение бульдог по кличке Илон Маск, а в другой — терьер, которого зовут Ума Турман.

Кроме того, многие москвичи называют своих питомцев именами популярных персонажей книг и различных произведений поп-культуры. Например, Дон Корлеоне, Зорро, Йода, Гермиона, Шерлок и Айвенго. Также пользуются популярностью имена героев шекспировских произведений: Офелия, Дездемона, Гертруда.

Бывают у животных и достаточно сложные клички. В числе таких — Волшебная Ночь Джейн, Заветное Желание Янош Монтеррей или Русский Амулет Прометей, передает Москва 24.