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2 часа назад

Названы самые необычные клички столичных питомцев

Вечерняя Москваиещё 1

В столичном комитете ветеринарии рассказали о необычных кличках, которые жители Москвы выбрали для своих любимцев.

Названы самые необычные клички столичных питомцев
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Так, на приеме у врачей побывали кавалер-кинг-чарльз-спаниель Бакарди, коты-метисы Василий Иванович и Катарсис, брабансон Шато Марго. Также недавно в одной из госветклиник проходил лечение бульдог по кличке Илон Маск, а в другой — терьер, которого зовут Ума Турман.

Кроме того, многие москвичи называют своих питомцев именами популярных персонажей книг и различных произведений поп-культуры. Например, Дон Корлеоне, Зорро, Йода, Гермиона, Шерлок и Айвенго. Также пользуются популярностью имена героев шекспировских произведений: Офелия, Дездемона, Гертруда.

Бывают у животных и достаточно сложные клички. В числе таких — Волшебная Ночь Джейн, Заветное Желание Янош Монтеррей или Русский Амулет Прометей, передает Москва 24.

Ранее глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов сообщил, что в московских приютах для животных началась кампания по сезонной вакцинации.

Новости Москвы,Илон Маск,Ума Турман,
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