На Новодевичьем кладбище отреставрируют памятник Гоголю

"Во время реставрационных работ специалисты демонтируют старый крест и изготовят новый из стали. Затем его облицуют латунью - сплавом меди и цинка, обработают специальным веществом, защищающим от разрушения, и нанесут позолоту. Поверхности камня-голгофы, саркофага, гранитные плиты промоют водой с добавлением моющих средств. После этого на них устранят имеющиеся дефекты - сколы, трещины, ямки", - говорится в сообщении.