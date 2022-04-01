На Новодевичьем кладбище отреставрируют памятник Гоголю

Специалисты проведут реставрацию памятника Николаю Гоголю, расположенного на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В ближайшее время планируется начать реставрацию исторического надгробного сооружения на могиле Николая Васильевича Гоголя, расположенной на Новодевичьем кладбище. Нами уже согласован соответствующий проект. Это будут комплексные реставрационные работы. Специалистам предстоит полностью привести в порядок надгробие, ограду и площадку перед ним", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Надгробный памятник на могиле Николая Гоголя представляет собой металлический крест золотого цвета, установленный на каменном постаменте в виде камня-голгофы. Перед ним находится усеченная четырехгранная пирамида из черного мрамора - саркофаг. На лицевой поверхности камня-голгофы закреплена литая позолоченная бронзовая табличка с рельефной надписью. Памятник и саркофаг стоят на гранитных плитах. Территория могилы обнесена чугунной оградой. Металлическое ограждение состоит из восьми секций и декорировано литыми накладными элементами: барельефным портретом Николая Гоголя, лирами с лавровыми ветвями, венками.
"Во время реставрационных работ специалисты демонтируют старый крест и изготовят новый из стали. Затем его облицуют латунью - сплавом меди и цинка, обработают специальным веществом, защищающим от разрушения, и нанесут позолоту. Поверхности камня-голгофы, саркофага, гранитные плиты промоют водой с добавлением моющих средств. После этого на них устранят имеющиеся дефекты - сколы, трещины, ямки", - говорится в сообщении.