Московские поликлиники заработают по-новому. В рамках программы капремонта в столице отремонтировали 38 медпунктов. Основные изменения перечислила заммэра Анастасия Ракова, ее цитирует агентство «Москва».
Ракова сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл еще две поликлиники после проведенных работ. Всего по новому московскому стандарту обновлено 19 детских, 18 взрослых и одно детско-взрослое медучреждение.
«Медпомощь в комфортных, современных, оснащенных передовым оборудованием медучреждениях уже получают почти 900 тысяч москвичей. Врачи обновленных поликлиник уже провели для москвичей более 3,5 миллиона приемов. Мы продолжаем нашу масштабную программу модернизации амбулаторного фонда столицы: сейчас капремонт идет в 56 поликлиниках. Всего в 2022 году на ремонт уйдут более 100 зданий», — рассказала спикер.
Филиалы поликлиник оснащают новой медицинской техникой — маммографами, рентгенами, аппаратами УЗИ и оборудованием для проведения функциональной диагностики. В головных зданиях устанавливают аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием пациентов-сердечников. В обновленных медучреждениях предусмотрена удобная навигация и зоны комфортного ожидания. В детских поликлиниках также предусмотрены игровые зоны.
Во всех отремонтированных филиалах прием ведут врачи наиболее востребованных специальностей — терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. В головных зданиях пациентов принимают также аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и инфекционисты.
Для пациентов медучреждений, где ведутся работы, прием ведется в других зданиях. Медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
Ранее в связи с улучшением эпидемиологической обстановки поликлиники практически полностью восстановили режим плановой помощи.