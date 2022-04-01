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1 час назад

Московские поликлиники заработают по-новому

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Московские поликлиники заработают по-новому. В рамках программы капремонта в столице отремонтировали 38 медпунктов. Основные изменения перечислила заммэра Анастасия Ракова, ее цитирует агентство «Москва».

Московские поликлиники заработают по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ракова сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл еще две поликлиники после проведенных работ. Всего по новому московскому стандарту обновлено 19 детских, 18 взрослых и одно детско-взрослое медучреждение.

«Медпомощь в комфортных, современных, оснащенных передовым оборудованием медучреждениях уже получают почти 900 тысяч москвичей. Врачи обновленных поликлиник уже провели для москвичей более 3,5 миллиона приемов. Мы продолжаем нашу масштабную программу модернизации амбулаторного фонда столицы: сейчас капремонт идет в 56 поликлиниках. Всего в 2022 году на ремонт уйдут более 100 зданий», — рассказала спикер.

Филиалы поликлиник оснащают новой медицинской техникой — маммографами, рентгенами, аппаратами УЗИ и оборудованием для проведения функциональной диагностики. В головных зданиях устанавливают аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием пациентов-сердечников. В обновленных медучреждениях предусмотрена удобная навигация и зоны комфортного ожидания. В детских поликлиниках также предусмотрены игровые зоны.

Во всех отремонтированных филиалах прием ведут врачи наиболее востребованных специальностей — терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. В головных зданиях пациентов принимают также аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и инфекционисты.

Для пациентов медучреждений, где ведутся работы, прием ведется в других зданиях. Медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Ранее в связи с улучшением эпидемиологической обстановки поликлиники практически полностью восстановили режим плановой помощи.

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