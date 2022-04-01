В Москве начнутся испытания «Спутника М» для детей 6-11 лет

В Москве пройдут клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

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«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках… Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что исследования вакцины для детей такого возраста будут проходить аналогично тем, которые проводились для подростков 12-17 лет.

Глава Центра Гамалеи также призвал россиян повторно вакцинироваться на фоне роста числа новых случаев COVID-19 в других странах. Нельзя спрогнозировать, когда волна заболеваемости придет в Россию, считает он.