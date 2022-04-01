В Москве начинается сезон летних веранд

Сезон летних веранд традиционно стартует в Москве 1 апреля. В этом году в схему размещения включено более 3 тыс. сезонных кафе, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
"В Москве ежегодно кафе и ресторанам предоставляется возможность с 1 апреля открывать летние веранды. В этом году теплая весенняя погода немного задерживается, но, тем не менее, ряд предпринимателей готовятся принимать гостей и устанавливают сезонные кафе", - сказал Немерюк.
Он уточнил, что монтаж и обустройство территорий столичные рестораторы могли начать с 15 марта, к этому моменту в схему размещения было включено более 3,3 тыс. сезонных кафе. По сравнению с 2011 годом количество веранд в Москве выросло более чем в 2,5 раза - на тот момент их было 1,3 тыс.
Период работы сезонных кафе в столице традиционно продлится до 1 ноября, после чего у предпринимателей будут 2 недели на демонтаж всех конструкций. С 1 февраля подать заявку на открытие летней веранды в Москве можно в электронном виде на портале mos.ru, а срок предоставления такой услуги уменьшен с 30 до 23 дней. Возможность подачи документов на бумажном носителе сохраняется, выданные разрешения по-прежнему действуют бессрочно.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в первые дни апреля столицу ожидают мокрый снег, гололедица и сильный ветер до 15 м/с. Ночные температуры будут минусовыми от 1 до 3 трех градусов, а дневные - плюсовыми от 1 до 3 градусов. Погода в первые дни следующей недели, по словам синоптика, также не будет весенней: температуры в ночь на понедельник опустятся до минус 7-12 градусов, а в послеполуденные часы температура будет повышаться до положительных значений - от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник температура опустится до минус 5-10 градусов, а днем - от 0 до плюс 5. Ожидается небольшое повышение температуры в среду, но будет облачно, погода более дождливая.