В Москве начинается сезон летних веранд

Сезон летних веранд традиционно стартует в Москве 1 апреля. В этом году в схему размещения включено более 3 тыс. сезонных кафе, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"В Москве ежегодно кафе и ресторанам предоставляется возможность с 1 апреля открывать летние веранды. В этом году теплая весенняя погода немного задерживается, но, тем не менее, ряд предпринимателей готовятся принимать гостей и устанавливают сезонные кафе", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что монтаж и обустройство территорий столичные рестораторы могли начать с 15 марта, к этому моменту в схему размещения было включено более 3,3 тыс. сезонных кафе. По сравнению с 2011 годом количество веранд в Москве выросло более чем в 2,5 раза - на тот момент их было 1,3 тыс.

Период работы сезонных кафе в столице традиционно продлится до 1 ноября, после чего у предпринимателей будут 2 недели на демонтаж всех конструкций. С 1 февраля подать заявку на открытие летней веранды в Москве можно в электронном виде на портале mos.ru, а срок предоставления такой услуги уменьшен с 30 до 23 дней. Возможность подачи документов на бумажном носителе сохраняется, выданные разрешения по-прежнему действуют бессрочно.