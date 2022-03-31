В Москве вручили награды лауреатам конкурса «Пробуждая сердца»

«Здесь нет проигравших. Вы все победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики», — заявила председатель жюри, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.