Москвичам рассказали, зачем регистрировать и чипировать домашних животных

Для получения помощи ветеринара, путешествий и участия в выставках домашнего питомца необходимо зарегистрировать и идентифицировать. Об этих процедурах рассказала заместитель начальника ГБУ «Мосветобъединение» Надежда Брусникина.

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По ее словам, под словом «регистрация» понимается постановка питомца на учет в государственной ветклинике. Эта процедура является обязательной для кошек и собак в Москве.

Хозяева обязаны провести ее в течение двух недель после приобретения животного. Это можно сделать в ближайшей государственной ветклинике. Данные о питомце и его владельце вносятся в базу автоматизированной системы (ВетАС), после чего на собаку или кошку выдается регистрационное удостоверение, которое можно получить в бумажном или электронном виде.

Брусникина пояснила, что регистрация оказывает помощь при планировании противоэпизоотических мероприятий, например, вакцинации от бешенства.

Она добавила, что чипизация представляет собой процедуру, при которой питомцу под кожу вводят микрочип с индивидуальным 15-значным кодом. Эксперт заверила, что это не причинит животному вреда, так как микрочип не создает излучения, он безопасен для окружающей среды. Она уточнила, что лишь при считывании информации создается слабое электромагнитное поле, однако оно не представляет опасности.

Если животное потеряется, чип увеличивает шансы его найти.

— Если такой питомец попадет в ветклинику или приют, специалисты после обнаружения и сканирования чипа проверят базу данных и свяжутся с владельцем. Код в чипе — не случайный набор цифр. В нем зашифрована страна происхождения питомца, номер производителя чипа, а в базу вносится вид животного, его пол, кличка и данные о хозяине, — приводит слова Надежды Брусникиной официальный сайт мэра Москвы.