В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
3 часа назад

Москвичи стали чаще брать в аренду технику Apple

МослентаМослента

Жители Москвы в марте текущего года стали чаще брать в аренду технику Apple. Об этом в беседе с РБК заявили владельцы сервисов по аренде техники и гаджетов.

Москвичи стали чаще брать технику Apple в аренду
Фото: UnsplashUnsplash

По словам сооснователя Arenter Евгения Шевелева, чаще всего напрокат берут ноутбуки, их популярность выросла на 30 процентов. Далее идут смартфоны, прежде всего марки Apple. Аренда iPhone 13 Pro в сутки стоит 1790 рублей, а в месяц — 13 тысяч рублей.

Владельцы сервисов считают, что это связано со страхом людей покупки дорогостоящей техники в кредит или рассрочку, а также с повышением цен и ухудшением условий потребительских кредитов.

Чаще всего технику в аренду берут на выходные. Таким образом люди тестируют гаджеты перед покупкой, чтобы не ошибиться с выбором.

Последние новости
Новости Москвы,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители