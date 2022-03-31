Москвичи стали чаще брать технику Apple в аренду

Жители Москвы в марте текущего года стали чаще брать в аренду технику Apple. Об этом в беседе с РБК заявили владельцы сервисов по аренде техники и гаджетов.

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По словам сооснователя Arenter Евгения Шевелева, чаще всего напрокат берут ноутбуки, их популярность выросла на 30 процентов. Далее идут смартфоны, прежде всего марки Apple. Аренда iPhone 13 Pro в сутки стоит 1790 рублей, а в месяц — 13 тысяч рублей.

Владельцы сервисов считают, что это связано со страхом людей покупки дорогостоящей техники в кредит или рассрочку, а также с повышением цен и ухудшением условий потребительских кредитов.

Чаще всего технику в аренду берут на выходные. Таким образом люди тестируют гаджеты перед покупкой, чтобы не ошибиться с выбором.