В "Москино" покажут фильмы кинофестиваля "Золотой ворон"

В кинотеатрах сети «Москино» с 4 по 25 апреля пройдет показ фильмов с арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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«С 4 по 25 апреля зрители кинотеатров смогут увидеть лучшие картины смотра, ежегодно проходящего на Чукотке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в кинотеатрах будут показаны документальные работы «Северный ветер бывает теплым», «Нерка. Рыба красная», «Земля кереков» и «Поморские жонки», спортивная комедия «Команда мечты», мелодрама «Кэрэл. Невидимая красота», история про динозавров «Мой личный дракон» и многое другое.