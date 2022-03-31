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39 минут назад

Показы фильмов с кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут в Москве с 4 по 25 апреля

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

В кинотеатрах сети «Москино» с 4 по 25 апреля пройдет показ фильмов с арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В "Москино" покажут фильмы кинофестиваля "Золотой ворон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 4 по 25 апреля зрители кинотеатров смогут увидеть лучшие картины смотра, ежегодно проходящего на Чукотке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в кинотеатрах будут показаны документальные работы «Северный ветер бывает теплым», «Нерка. Рыба красная», «Земля кереков» и «Поморские жонки», спортивная комедия «Команда мечты», мелодрама «Кэрэл. Невидимая красота», история про динозавров «Мой личный дракон» и многое другое.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» ежегодно проводится в столице Чукотского автономного округа в Анадыре и является профессиональным смотром-конкурсом кинематографических работ со всего мира.

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